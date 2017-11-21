Экономика

Алексей Мирный
21 Ноября, 2017 19:06

Росстат: уровень безработицы снизился за последние 5 лет

Росстат: уровень безработицы снизился за последние 5 лет.
Источник: DixiNews
#статистика

#безработица

#Росстат
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Федеральной службой государственной статистики во вторник опубликован ряд важнейших экономически показателей России и отдельных зарубежных стран. Согластно этим данным безработица в России упала за последние несколько лет.

Также Российская Федерация по этому показателю находится в весьма хорошем положении в сравнении с некоторыми зарубежными странам. К примеру в Италии рост безработицы среди наиболее трудоспособного населения растёт уже на протяжении более пяти лет.

Также стоит отметить, что резкое улучшение в сфере трудовой занятости наблюдается в США. Как отмечают эксперты, это может быть связано с наращиванием военного потенциала Соединённых Штатов и военного производства.

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