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Алексей Мирный
21 Ноября, 2017 19:06
Росстат: уровень безработицы снизился за последние 5 лет
Росстат: уровень безработицы снизился за последние 5 лет.
Источник: DixiNews
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Федеральной службой государственной статистики во вторник опубликован ряд важнейших экономически показателей России и отдельных зарубежных стран. Согластно этим данным безработица в России упала за последние несколько лет.
Также стоит отметить, что резкое улучшение в сфере трудовой занятости наблюдается в США. Как отмечают эксперты, это может быть связано с наращиванием военного потенциала Соединённых Штатов и военного производства.
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