Московская биржа приостанавливает торги акциями "Газпрома"

ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга, председателем правления 21 ноября принято решение о временном приостановлении торговли ценными бумагами корпорации "Газпром".

На сайте Московской биржи указано: "приостановить с 24 ноября 2017 г. торги следующими ценными бумагами, включенными в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенными к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с досрочным погашением выпуска ценных бумаг: документарными процентными неконвертируемыми облигациями на предъявителя серии 12 с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества "Газпром нефть".

Причины и сроки приостановления пока не сообщаются. На данный момент никаких официальных заявлений, комментирующих данное событие не поступило. Однако можно предположить, что ничего критического во временной приостановке торговли ценными бумагами крупнейшего российского энергетического холдинга нет, так как цены на энергносители остаются сравнительно стабильными.