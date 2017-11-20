Территория опережающего развития "Сосенский" появится в Калуге

Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, сделало возможным создание ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития - прим. ред.) "Сосенский" в Калужской области.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

"Создание ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику территории, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории, а также создать более 1000 рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 3 млрд. руб.", - сообщает Минэкономразвития РФ.

Подписанное документа определяет границы территории "Сосенского", а также виды экономдеятельности, для которых здесь действует особый правовой режим. А это минимальный объём капитал-вложений и минимальное число новых рабочих мест.