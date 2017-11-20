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Алексей Мирный
20 Ноября, 2017 18:10
Территория опережающего развития "Сосенский" появится в Калуге
Калуга.
Источник: DixiNews
Калужская область, 20 Ноября - DIXINEWS.
Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, сделало возможным создание ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития - прим. ред.) "Сосенский" в Калужской области.
Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.
"Создание ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику территории, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории, а также создать более 1000 рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 3 млрд. руб.", - сообщает Минэкономразвития РФ.
Подписанное документа определяет границы территории "Сосенского", а также виды экономдеятельности, для которых здесь действует особый правовой режим. А это минимальный объём капитал-вложений и минимальное число новых рабочих мест.
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