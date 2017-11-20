Программа сотрудничества "Россия-Литва" запущена в Вильнюсе

В Вильнюсе недавно состоялось уже второе заседание СМК (Совместного мониторингового комитета - прим. ред.) по программе приграничного сотрудничества "Россия-Литва", которая рассчитана на 2014-2020 годы.

"Официальное открытие Программы, которое состоялось в сентябре этого года в городе Светлогорске, не только получило широкое информационное освещение, но и задало динамичный темп подготовки Программы", - отметил Виталий Гудин директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России. Его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.

Основным итогом встречи можно считать согласование сроков открытия нового конкурса проектов пограничного сотрудничества. Конкурс открыт еще 10 января и проходит по 10 апреля следующего года. Здесь намерены отобрать проекты на сумму 10 млн евро. Решение об окончательном отборе новых проектов примут в сентябре 18-го года на заседании Совместного мониторингового комитета.