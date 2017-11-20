Бизнес

Станислав Сикорский
22 Ноября, 2017 12:12

"РилСофт" запустили производство металлических изделий в Ижевске

Процесс изготовления металлических изделий.
Источник: DixiNews
#РилСофт
Воронеж, 22 Ноября - DIXINEWS.

Сельское хозяйство, строительство, автомобильная отрасль и станкостроительная промышленность всегда нуждается в разнообразных деталях и технической оснастке. Именно для обеспечения всем необходимым вышеозначенные направления деятельности и сформирована компанией "РилСофт" фабрика. Предприятие занимается производством металлических изделий в Ижевске.

Небольшие источники производства имеют большое локальное значение. К примеру, благодаря близко расположенным предприятиям существует возможность организации быстрой подгонки комплектующих и специального оборудования для ремонтно-восстановительных работ.

Представители фирмы "РилСофт", работающей над доставкой разнообразного товара, включая сырье и конечные продукты, обладают ясным пониманием неотложности ремонта оборудования. В каждой из вышеозначенных сфер специалисты используют сложную технику и агрегаты.

Нормализация их функционирования - залог успеха всей работы. В частности, очень важно наладить производство в тех условиях, когда вперед выходят такие факторы, как сроки и качество выполнения.

"Мы запустили небольшой цех, на котором трудятся токари высокой квалификации. Они изготавливают различные детали для станков и агрегатов. Это могут быть валы, корпуса и многое другое. Вся эта продукция пользуется значительным спросом. Собственно, поэтому мы и решили освоить такой несвойственный для транспортной компании, вид деятельности", - подчеркнул директор "РилСофт" Владислав Викторович Миронов в беседе с журналистом ИА DixiNews.

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