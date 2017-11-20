Иностранцы теперь смогут вернуть НДС с покупок в РФ благодаря Tax Free

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, предоставляющий иностранцам право возвращать НДС с покупок, которые они совершили на территории России (Tax Free - прим. ред.).

Данное нововведение будет касаться только граждан государств, не входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ред). Закон за номером N 204712-7 «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 НК РФ» вступит в силу уже с 1 января 2018 года.

"Для получения возврата налога иностранцу необходимо в течение суток приобрести товары на сумму не менее 10 тыс. руб. При выезде из России, на таможне, иностранец предъявляет вывозимый товар, специальный чек Tax Free и паспорт иностранного государства, с которым он въезжал в Россию. Таможенный орган ставит соответствующую отметку. Вернуть налог можно безналичным способом, отправив письмо с чеком и отметкой в магазин, либо наличными через оператора в аэропорту", - отмечается на сайте ФНС.

В тестовом режиме данный механизм будет работать пока только в отдельных регионах России. Также Tax Free не распространится на подакцизные товары.