Бизнес

Алексей Мирный
20 Ноября, 2017 16:10

"Торговая Марка": перспективы складского хранения

Склад хранения.
Источник: DixiNews
#Торговаямарка

#склад

#логистика
Ярославль, 20 Ноября - DIXINEWS.

Важнейший фактор современного бизнеса ритейлеров, это охрана складируемого торгового имущества. Помещения складов необходимо оборудовать спец-камерами видеонаблюдения, а также системами свето-лазерного сигнализирования - это в значительной мере поможет избежать нежелательных потерь в результаты краж.

«Мы часто раньше пользовались плохо оборудованными складами. Невозможно было здесь хранить различные пищевые продукты, не только из-за отсутствия рефрижераторов, но и по причине наличия вредителей, грызунов и прочих. Я не говорю уже про то что расположены они были довольно далеко от всех транспортных развязок и маршрутов. Да и еще там частенько случались кражи из-за недостаточной охраны, - рассказывает журналистам ИА DixiNews Владислав Викторович Миронов – гендиректор фирмы складских помещений «Торговая Марка». - После этого мы решили сами взяться за организацию складов, и как я считаю, неплохо преуспели в этом деле».

Компания складов «Торговая Марка» может предоставлять возможность специального хранения для разных категорий товаров. Склады этой компании располагаются в Ярославле недалеко от транспортных и логистических развязок.

Здесь есть просторные ангары, где возможно размещение даже очень крупногабаритных грузов и техники. Также есть определённое количество небольших строений для товаров малых габаритов.

«Мы очень тщательно стали подходить к условиям хранения грузов наших клиентов. Склады фирмы просторные, сухие и всегда с необходимой температурой. Системы нашей охраны в складских помещениях, самого высокого уровня и мы гарантируем абсолютную сохранность вверенного нам имущества», - отмечает руководитель компании «Торговая Марка».

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