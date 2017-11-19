Росстат опубликовал данные выпуска нефтепродуктов

ФСГС (Федеральная служба государственной статистики - прим. ред.) опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов, а также потребительских цен на них, который проводится перманентно. Предоставлены данные за период с 6 по 12 ноября 2017 года.

"За минувшую неделю в 22-х субъектах РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Кызыле, Чебоксарах и Иваново – на 0,3 процента. Снижение цен на бензин на 0,2 процента зафиксировано в Саранске. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1 процента", - отмечается на сайте Росстата.

Росстат продолжает следить за динамикой цен на топливо и передаёт данную информацию я в соответствующие контролирующие органы, такие как Антимономальная служба.