Экономика

Алексей Мирный
19 Ноября, 2017 19:09

Росстат опубликовал данные выпуска нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающий завод.
Источник: DixiNews
#статистика

#топливо

#Росстат
Москва, 19 Ноября - DIXINEWS.

ФСГС (Федеральная служба государственной статистики - прим. ред.) опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов, а также потребительских цен на них, который проводится перманентно. Предоставлены данные за период с 6 по 12 ноября 2017 года.

"За минувшую неделю в 22-х субъектах РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Кызыле, Чебоксарах и Иваново – на 0,3 процента. Снижение цен на бензин на 0,2 процента зафиксировано в Саранске. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1 процента", - отмечается на сайте Росстата.

Росстат продолжает следить за динамикой цен на топливо и передаёт данную информацию я в соответствующие контролирующие органы, такие как Антимономальная служба.

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