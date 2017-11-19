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Алексей Мирный
19 Ноября, 2017 19:09
Росстат опубликовал данные выпуска нефтепродуктов
Нефтеперерабатывающий завод.
Источник: DixiNews
Москва, 19 Ноября - DIXINEWS.
ФСГС (Федеральная служба государственной статистики - прим. ред.) опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов, а также потребительских цен на них, который проводится перманентно. Предоставлены данные за период с 6 по 12 ноября 2017 года.
Росстат продолжает следить за динамикой цен на топливо и передаёт данную информацию я в соответствующие контролирующие органы, такие как Антимономальная служба.
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