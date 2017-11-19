3D-модель разрушенной Пальмиры передали Сирии российские специалисты

Трехмерную модель города Пальмира, разрушенного в Сирии, передали в торжественной обстановке сирийским представителям в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который завершился 18 ноября.

"Мы торжественно передаем послу Сирии те материалы, которые были подготовлены нашими специалистами" - сказал Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, на встрече с послами.

3D-модель этого древнего города, который был разрушен боевиками в 2015 году, создавалась на основе собранных в сентябре 2016 году снимков российских археологов. Также на них был зафиксированы масштабы разрушений. "Создали 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На построение 3D-модели у российских специалистов ушло около года", - отмечается на сайте Минкультуры.