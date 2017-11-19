Московская биржа организовывает ряд инвестиционных конференций в КНР

С 13 по 15 ноября текушего года Московская биржа проведёт несколько конференций в Китае. Тема встреч - инвестиции. Здесь будут представители крупных банков и различных инвестиционных фондов.

"С российской стороны в работе конференций также принимают участие представители трёх крупнейших российских банков: ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка. Основная задача мероприятий – информирование инвестиционного сообщества Китая о состоянии российской экономики и российского финансового рынка, привлечение новых инвесторов на отечественный рынок капитала", - отмечается на официальном ресурсе Московской биржи.

Напомним, что сотрудничество в сфере фондового рынка между Китаем и Российской Федерацией развивается в связи с соответствующими экономическими договорённостями заключёнными на самом высоком уровне.