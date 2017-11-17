Опубликованы результаты урожая 2017 года в России

На 1 ноября этого года по России в целом зерновые, а также зернобобовые растительные культуры были обмолочены с 93,9% общих площадей. Кукуруза и зерно из них - с 60,5%. Картофель был выкопан с 98,3% площади из той, что засадили.

Вообще же овощи собраны с 94,4% посевных площадей.

Если учитывать результаты сборов по техническим культурам - подсолнечник убран с 66,3% посевов (в минувшем году этот показатель на средину ноября был 86,5%), сахарная свекла собрана с 79,9% площадей (против 83,7% в минувшем году).