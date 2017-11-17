Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства

Индекс промышленного производства в России январе-октябре 2017 года в сравнении с январем-октябрем 2016-го имеет отношение 101,6%. В то же время как в октябре этого года по сравнению с прошлогодним октябрем - ровно 100,0%.

За минувший месяц Индекс промышленного производства в РФ составил по сравнению с сентябрем этого года 105,7%. Такую информацию разместил у себя на сайте Росстат.

Индекс промышленного производства рассчитывается в соответствии с ОКВЭД по видам деятельности. Сюда входит: "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и пр.