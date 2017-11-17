Экономика

Алексей Мирный
17 Ноября, 2017 22:02

Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства

Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства.
Источник: DixiNews
#рейтинг

#статистика

#Росстат
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.

Индекс промышленного производства в России январе-октябре 2017 года в сравнении с январем-октябрем 2016-го имеет отношение 101,6%. В то же время как в октябре этого года по сравнению с прошлогодним октябрем - ровно 100,0%.

За минувший месяц Индекс промышленного производства в РФ составил по сравнению с сентябрем этого года 105,7%. Такую информацию разместил у себя на сайте Росстат.

Индекс промышленного производства рассчитывается в соответствии с ОКВЭД по видам деятельности. Сюда входит: "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и пр.

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