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Алексей Мирный
17 Ноября, 2017 22:02
Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства
Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства.
Источник: DixiNews
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.
Индекс промышленного производства в России январе-октябре 2017 года в сравнении с январем-октябрем 2016-го имеет отношение 101,6%. В то же время как в октябре этого года по сравнению с прошлогодним октябрем - ровно 100,0%.
Индекс промышленного производства рассчитывается в соответствии с ОКВЭД по видам деятельности. Сюда входит: "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и пр.
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