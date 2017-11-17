Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы

С 1 января следующего года вступят в силу изменения порядка предоставления льгот для энергоэффективных объектов инфраструктуры в коммерческих предприятиях. Необходимые для этого поправки уже внесены в Налоговый кодекс.

Изменения затронут вновь вводимые в эксплуатацию энергоэффективные объекты. Все они занесены в соответствующий Перечень вновь вводимых объектов, которые имют высокий класс энергетической эффективности в соответствии с разработанным ранее законодательством.

"Льгота, освобождающая от уплаты налога на имущество в течение 3 лет со дня постановки на учет этих объектов, может применяться только при условии принятия соответствующего закона субъекта РФ", - сообщается на официальном ресурсе Федеральной налоговой службы РФ.