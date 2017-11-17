Экономика

Алексей Мирный
17 Ноября, 2017 12:05

Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы

Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы.
Источник: DixiNews
#экология

#ФНС

#льготы
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.

С 1 января следующего года вступят в силу изменения порядка предоставления льгот для энергоэффективных объектов инфраструктуры в коммерческих предприятиях. Необходимые для этого поправки уже внесены в Налоговый кодекс.

Изменения затронут вновь вводимые в эксплуатацию энергоэффективные объекты. Все они занесены в соответствующий Перечень вновь вводимых объектов, которые имют высокий класс энергетической эффективности в соответствии с разработанным ранее законодательством.

"Льгота, освобождающая от уплаты налога на имущество в течение 3 лет со дня постановки на учет этих объектов, может применяться только при условии принятия соответствующего закона субъекта РФ", - сообщается на официальном ресурсе Федеральной налоговой службы РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Воткинская ГЭС провела в городе Чайковском акцию по озеленению сквера
Импортные цветы с насекомыми-вредителями уничтожены в Самаре
В Подмосковье провели рейд «#Свинья» против мусора
Читайте в рубрике:
Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%

Врачи хотят изменить показатели безопасного кровяного давления у человека
Путин поручил сохранить темпы строительства на судоверфи "Звезда"
Синее молоко появится на полках российских магазинов
Представлен "Суперлебедь" - первый образец ракетоносца Ту-160М2
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы результаты урожая 2017 года в России
Москва, 17 Ноября, 22:02.
Росстат опубликова информацию об Индексе промышленного производства
Москва, 17 Ноября, 12:05.
Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы
Москва, 17 Ноября, 11:07.
ИП использующие новые контрольно-кассовые аппараты получат налоговую льготу
За рубежом, 16 Ноября, 21:05.
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Российская Федерация, 16 Ноября, 20:23.
В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших (Срочно)
За рубежом, 16 Ноября, 20:06.
Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ
Москва, 16 Ноября, 19:45.
В России прогнозируется рост производства стали к 2022 году
Москва, 16 Ноября, 19:05.
В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию
Москва, 15 Ноября, 23:02.
ФАС отметили спад цен на бензин
За рубежом, 15 Ноября, 21:03.
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков
Москва, 15 Ноября, 20:05.
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия