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Алексей Мирный
17 Ноября, 2017 12:05
Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы
Энергоэффективные объекты предприятий получат льготы.
Источник: DixiNews
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.
С 1 января следующего года вступят в силу изменения порядка предоставления льгот для энергоэффективных объектов инфраструктуры в коммерческих предприятиях. Необходимые для этого поправки уже внесены в Налоговый кодекс.
Изменения затронут вновь вводимые в эксплуатацию энергоэффективные объекты. Все они занесены в соответствующий Перечень вновь вводимых объектов, которые имют высокий класс энергетической эффективности в соответствии с разработанным ранее законодательством.
"Льгота, освобождающая от уплаты налога на имущество в течение 3 лет со дня постановки на учет этих объектов, может применяться только при условии принятия соответствующего закона субъекта РФ", - сообщается на официальном ресурсе Федеральной налоговой службы РФ.
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