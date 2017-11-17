Бизнес

Алексей Мирный
17 Ноября, 2017 11:07

ИП использующие новые контрольно-кассовые аппараты получат налоговую льготу

ИП использующие новые контрольно-кассовые аппараты получат налоговую льготу.
Источник: DixiNews
Москва, 17 Ноября - DIXINEWS.

Госдума России в четверг в третьем и окончательном чтении приняла новый законопроект, который предусматривает уменьшение налогов для ИП (индивидуальных предпринимателей - прим. ред), эксплуатирующих контрольно-кассовые аппараты новых образцов.

Кроме того утвержден и законопроект, который предусматривает перенос срока применения новой контрольно-кассовой техники для отдельных категорий бизнеса.

"Налоговый вычет может составить до 18 тысяч рублей на каждую кассу и распространяется на тех ИП, которые работают на ЕНВД или патенте. Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной системы - на основании заявления", - отмечается на официальном сайте ФНС.

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