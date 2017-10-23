В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в Марий Эл достигло 12 человек. Кроме того, шесть пострадавших госпитализированы в местные клиники. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных ведомствах.

"В результате ДТП погибли 12 человек, еще шестеро госпитализированы, в том числе женщина, которая была блокирована в микроавтобусе. Среди пострадавших один ребенок", - рассказал источник.

Напомним, вечером 16 ноября на дороге Р-173 в Марий Эл произошла автокатастрофа с участием микроавтобуса и грузовика "КамАЗ".