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Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 20:23
В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших
В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших.
Источник: DixiNews
Российская Федерация, 16 Ноября - DIXINEWS.
Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в Марий Эл достигло 12 человек. Кроме того, шесть пострадавших госпитализированы в местные клиники. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных ведомствах.
"В результате ДТП погибли 12 человек, еще шестеро госпитализированы, в том числе женщина, которая была блокирована в микроавтобусе. Среди пострадавших один ребенок", - рассказал источник.
Напомним, вечером 16 ноября на дороге Р-173 в Марий Эл произошла автокатастрофа с участием микроавтобуса и грузовика "КамАЗ".
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