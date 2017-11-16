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Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 21:05
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест.
Источник: AP Photo
За рубежом, 16 Ноября - DIXINEWS.
Немецкий концерн Siemens объявил о планах сократить около 6900 рабочих мест по всему миру. Данное сообщается в размещенном в четверг заявлении фирмы. Около половины от данного числа уволенных придется на саму ФРГ.
Напомним, что начале ноября 2017 года Джо Кэзер - глава Siemens, отметил, что их концерн вынужден сократить некоторые производственные мощности из сегмента газового и энергетического оборудования.
По данным, обозначенным Кэзером, число новых заказов на мощные газовые турбины сократилось практически втрое за последние 7 лет.
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