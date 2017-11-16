Экономика

Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 21:05

Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест

Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест.
Источник: AP Photo
#Германия

#работа

#Siemens
За рубежом, 16 Ноября - DIXINEWS.

Немецкий концерн Siemens объявил о планах сократить около 6900 рабочих мест по всему миру. Данное сообщается в размещенном в четверг заявлении фирмы. Около половины от данного числа уволенных придется на саму ФРГ.

Напомним, что начале ноября 2017 года Джо Кэзер - глава Siemens, отметил, что их концерн вынужден сократить некоторые производственные мощности из сегмента газового и энергетического оборудования.

По данным, обозначенным Кэзером, число новых заказов на мощные газовые турбины сократилось практически втрое за последние 7 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Тур Scorpions соединит Москву и Киев
Путин: не смотря на ситуацию, торговля ФРГ и РФ выросла на четверть
США запустили новый спутник-шпион NROL-42
Читайте в рубрике:
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%
ЕС до конца 2017 года начнёт контроль над офшорами
Медведев высказался по поводу продажи лекарств в интернете

Путин приехал в Ново-Иерусалимский монастырь
Пресс-конференция Лаврова и Фори
Керамические копии фигурок Subbuteo – достопримечательность Милана
За нарушение правил СМИ-иноагентам может грозить уголовное наказание
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Российская Федерация, 16 Ноября, 20:23.
В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших (Срочно)
За рубежом, 16 Ноября, 20:06.
Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ
Москва, 16 Ноября, 19:45.
В России прогнозируется рост производства стали к 2022 году
Москва, 16 Ноября, 19:05.
В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию
Москва, 15 Ноября, 23:02.
ФАС отметили спад цен на бензин
За рубежом, 15 Ноября, 21:03.
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков
Москва, 15 Ноября, 20:05.
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%
Мурманск, 15 Ноября, 19:15.
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Москва, 15 Ноября, 18:04.
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%
Москва, 14 Ноября, 19:07.
Эксперт: вакцинация против гриппа у метро - для галочки Минздрава
Москва, 14 Ноября, 18:05.
РБК: Mail.Ru может вложить капитал в такси "Везет"
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия