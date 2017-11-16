Общество

Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 20:06

Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ

Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ.
Автор фото: Сергей Коньков
#СМИ

#соцсети

#Facebook
За рубежом, 16 Ноября - DIXINEWS.

Соцсеть Facebook вводит новый "индикатор доверия", он будет сопровождать новости на ленте. Согласно замыслу Facebook, нововведение позволит пользователям сети определять правдивость той или иной новости.

Как отметила в четверг компания в своем блоге: "нажимая на специальную иконку, здесь будет выводиться информация о ресурсе, опубликовавшем новость, схожие статьи, а также данные о цитируемости темы. В свою очередь издатели теперь смогут загружать ссылки с дополнительной информацией о себе, к примеру: кодекс этики, политика фактологической проверки и структура издания".

Отмечается, что на данный момент будет выводиться информация лишь о некоторых СМИ, но в скором времени этот список значительно расширится.

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