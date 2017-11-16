Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ

Соцсеть Facebook вводит новый "индикатор доверия", он будет сопровождать новости на ленте. Согласно замыслу Facebook, нововведение позволит пользователям сети определять правдивость той или иной новости.

Как отметила в четверг компания в своем блоге: "нажимая на специальную иконку, здесь будет выводиться информация о ресурсе, опубликовавшем новость, схожие статьи, а также данные о цитируемости темы. В свою очередь издатели теперь смогут загружать ссылки с дополнительной информацией о себе, к примеру: кодекс этики, политика фактологической проверки и структура издания".

Отмечается, что на данный момент будет выводиться информация лишь о некоторых СМИ, но в скором времени этот список значительно расширится.