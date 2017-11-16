В России прогнозируется рост производства стали к 2022 году

Производство российской стали к 2022 году может преодолеть уровень 74 млн тонн в год, тем самым обновив показатель исторического максимума. как отмечают, потребление стали на производственный нужды будет расти, а цены - снижаться.

Такой позитивный прогноз приводит в своём новом обзоре АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - прим. ред).

"АКРА ожидает увеличения потребления в России стального проката [с 38,4 млн тонн в 2016 году до 41,4 млн тонн к 2022 году] на фоне прогнозируемого роста строительства. При этом с 2017 по 2022 год производство стали увеличится с 70,5 млн до 73,8 млн тонн, что позволит загрузить мощности отечественных сталеваров до уровня 82%", - говорится в обзоре агентства.