Промышленность

Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 19:45

В России прогнозируется рост производства стали к 2022 году

Прогнозируется рост производства стали в РФ к 2022 году до исторического максимума.
Автор фото: Сергей Савостьянов
#промышленность

#статистика

#производство
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.

Производство российской стали к 2022 году может преодолеть уровень 74 млн тонн в год, тем самым обновив показатель исторического максимума. как отмечают, потребление стали на производственный нужды будет расти, а цены - снижаться.

Такой позитивный прогноз приводит в своём новом обзоре АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - прим. ред).

"АКРА ожидает увеличения потребления в России стального проката [с 38,4 млн тонн в 2016 году до 41,4 млн тонн к 2022 году] на фоне прогнозируемого роста строительства. При этом с 2017 по 2022 год производство стали увеличится с 70,5 млн до 73,8 млн тонн, что позволит загрузить мощности отечественных сталеваров до уровня 82%", - говорится в обзоре агентства.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
20 новых предприятий откроется в Петербурге до конца года
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию водных путей Енисея
Инвестор Свободного порта Владивосток завершает строительство железнодорожного парка
Читайте в рубрике:
Чайковская птицефабрика отчиталась о результатах уборки урожая
Аграрии рассказали о взаимовыручке в Пермском крае при сборе урожая
Доля гражданской продукции предприятий ОПК достигла 17%

В Хабаровске началось опознание тел погибших в авиакатастрофе L-410
"Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи ушёл с молотка за рекордную сумму
Пресс-конференция Лаврова и Фори
Керамические копии фигурок Subbuteo – достопримечательность Милана
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Siemens объявил о сокращении около 6900 рабочих мест
Российская Федерация, 16 Ноября, 20:23.
В Марий Эл произошло ДТП, 12 погибших (Срочно)
За рубежом, 16 Ноября, 20:06.
Facebook вводит "индикатор доверия" СМИ
Москва, 16 Ноября, 19:45.
В России прогнозируется рост производства стали к 2022 году
Москва, 16 Ноября, 19:05.
В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию
Москва, 15 Ноября, 23:02.
ФАС отметили спад цен на бензин
За рубежом, 15 Ноября, 21:03.
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков
Москва, 15 Ноября, 20:05.
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%
Мурманск, 15 Ноября, 19:15.
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Москва, 15 Ноября, 18:04.
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%
Москва, 14 Ноября, 19:07.
Эксперт: вакцинация против гриппа у метро - для галочки Минздрава
Москва, 14 Ноября, 18:05.
РБК: Mail.Ru может вложить капитал в такси "Везет"
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия