Энергетика

Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 19:05

В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию

Новая АГНКС.
Источник: ПАО «Газпром»
#газпром

#строительство

#газ
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.

"Газпром" открыл в Москве мощнейшую в России автомобильную АГНКС (газонаполнительно-компрессорную станцию - прим. ред.).

В мероприятии посещённом открытию принимали участие Виктор Зубков - председатель совета директоров "Газпром", а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта мощная АГНКС, по словам разработчиков, сможет заправлять порядка 2000 автомобилей в день. При этом её производительность составляет порядка 29,8 млн кубометров природного газа в год.

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