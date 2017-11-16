В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию

"Газпром" открыл в Москве мощнейшую в России автомобильную АГНКС (газонаполнительно-компрессорную станцию - прим. ред.).

В мероприятии посещённом открытию принимали участие Виктор Зубков - председатель совета директоров "Газпром", а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта мощная АГНКС, по словам разработчиков, сможет заправлять порядка 2000 автомобилей в день. При этом её производительность составляет порядка 29,8 млн кубометров природного газа в год.