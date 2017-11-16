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Алексей Мирный
16 Ноября, 2017 19:05
В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию
Новая АГНКС.
Источник: ПАО «Газпром»
Москва, 16 Ноября - DIXINEWS.
"Газпром" открыл в Москве мощнейшую в России автомобильную АГНКС (газонаполнительно-компрессорную станцию - прим. ред.).
В мероприятии посещённом открытию принимали участие Виктор Зубков - председатель совета директоров "Газпром", а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Эта мощная АГНКС, по словам разработчиков, сможет заправлять порядка 2000 автомобилей в день. При этом её производительность составляет порядка 29,8 млн кубометров природного газа в год.
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