ФАС отметили спад цен на бензин

ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.) РФ отмечает некоторые позитивные изменения ситуации вокруг цен на бензин. Служба считает очевидным спад цены на топливо. Об этом сообщил Дмитрий Махонин - начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС.

"Уже сегодня цена стабилизировалась, пошла вниз. В пятницу мы уже определенно сможем говорить о какой-то определенной тенденции. Но мы считаем, что тенденция на спад цены очевидна", - отметил чиновник.

Напомним, что на минувшей неделе на оптовом топливном рынке в России произошел довольно резкий скачок цены на бензин. По мнению представителей ФАС этому поспособствовали в том числе и действия биржевых трейдеров.