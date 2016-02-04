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Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 23:02
ФАС отметили спад цен на бензин
ФАС отметили спад цен на бензин.
Источник: DixiNews
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.) РФ отмечает некоторые позитивные изменения ситуации вокруг цен на бензин. Служба считает очевидным спад цены на топливо. Об этом сообщил Дмитрий Махонин - начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС.
"Уже сегодня цена стабилизировалась, пошла вниз. В пятницу мы уже определенно сможем говорить о какой-то определенной тенденции. Но мы считаем, что тенденция на спад цены очевидна", - отметил чиновник.
Напомним, что на минувшей неделе на оптовом топливном рынке в России произошел довольно резкий скачок цены на бензин. По мнению представителей ФАС этому поспособствовали в том числе и действия биржевых трейдеров.
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