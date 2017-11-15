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Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 21:03
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков.
Источник: AP Photo
За рубежом, 15 Ноября - DIXINEWS.
Полицейские и спецназ разгоняют участников беспорядков в Брюсселе. Такую информацию сообщает Оливье Шлосс - пресс-секретарь полиции специальной зоны Брюссель-капиталь.
"На место прибыли силы по борьбе с беспорядками федеральной полиции. Ситуация взята под контроль, три человека задержаны", - сказал Шлосс.
Телеканал RTBF сообщает, что толпа людей числом более 100 человек штурмовали полицейский патруль в центре Брюсселя. После этого они начала громить автомобили и витрины. Местная транспортная компания STIB по указанию бургомистра закрыла станции метро в самом центре города.
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