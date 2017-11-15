Общество

Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 21:03

Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков

Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков.
Источник: AP Photo
#полиция

#митинги

#Брюссель
За рубежом, 15 Ноября - DIXINEWS.

Полицейские и спецназ разгоняют участников беспорядков в Брюсселе. Такую информацию сообщает Оливье Шлосс - пресс-секретарь полиции специальной зоны Брюссель-капиталь.

"На место прибыли силы по борьбе с беспорядками федеральной полиции. Ситуация взята под контроль, три человека задержаны", - сказал Шлосс.

Телеканал RTBF сообщает, что толпа людей числом более 100 человек штурмовали полицейский патруль в центре Брюсселя. После этого они начала громить автомобили и витрины. Местная транспортная компания STIB по указанию бургомистра закрыла станции метро в самом центре города.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Антимонопольная служба проверит ценообразование на iPhone X
СМИ: следствие отыскало миллиарды коррупционера и бывшего полковника МВД
В Иркутске задержали сторонника ИГ разыскиваемого Интерполом
Читайте в рубрике:
КНДР упростила визовый режим для россиян
ФАС проверит информацию о том, подорожает ли шампанское к Новому году
На Russian Internet Week 2017 рассказали какие профессии умрут через 3 года

Российские ВКС в Сирии нанесли массированный удар по запрещенной ИГИЛ
Путину показали фантастические проекты развития транспорта в Москве
Пресс-конференция комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России
В память о жертве Холокоста Каролине Кон установили «Камни преткновения»
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС отметили спад цен на бензин
За рубежом, 15 Ноября, 21:03.
Спецназ в Брюсселе разогнал участников беспорядков
Москва, 15 Ноября, 20:05.
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%
Мурманск, 15 Ноября, 19:15.
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Москва, 15 Ноября, 18:04.
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%
Москва, 14 Ноября, 19:07.
Эксперт: вакцинация против гриппа у метро - для галочки Минздрава
Москва, 14 Ноября, 18:05.
РБК: Mail.Ru может вложить капитал в такси "Везет"
За рубежом, 14 Ноября, 17:05.
КНДР упростила визовый режим для россиян
За рубежом, 14 Ноября, 16:01.
ЕС до конца 2017 года начнёт контроль над офшорами
Москва, 14 Ноября, 14:33.
ЦБ РФ: майнинг криптовалют должен облагаться налогами
Москва, 13 Ноября, 23:08.
ФАС проверит информацию о том, подорожает ли шампанское к Новому году
Москва, 13 Ноября, 22:05.
Курс Bitcoin обрушился почти на 30%
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия