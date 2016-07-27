|
Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 20:05
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%
Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%.
Источник: DixiNews
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Сбербанк в среду анонсировал новое снижение своих ставок по потребительским кредитам для физических лиц. Данное снижение, которое приурочено к новогодним праздникам, затронет кредиты на сумму 250 тыс. руб., оно составит 0,4-7,4 п.п.
Такое заявление размещено пресс-службой банка.
"В ноябре - декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тыс. рублей увеличивается в среднем на 40%", - сказал Сергей Широков - управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия