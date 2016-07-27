Сбербанк к новогодним праздникам снизил кредитные ставки до 12,5-15,5%

Сбербанк в среду анонсировал новое снижение своих ставок по потребительским кредитам для физических лиц. Данное снижение, которое приурочено к новогодним праздникам, затронет кредиты на сумму 250 тыс. руб., оно составит 0,4-7,4 п.п.

Такое заявление размещено пресс-службой банка.

"В ноябре - декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тыс. рублей увеличивается в среднем на 40%", - сказал Сергей Широков - управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка.