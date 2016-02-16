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Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 19:15
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Источник: DixiNews
Мурманск, 15 Ноября - DIXINEWS.
Доля нефти, добываемой Россией в арктической зоне, к 2035 году вырастет с 17 до 26%. Такое заявление сделал первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер в рамках сессии Петербургского международного экономического форума, который прошел в Мурманске.
"К 2035 году доля добываемой в Арктике нефти вырастет до 26%", - заявил Текслер.
В абсолютных же цифрах объем добываемой в Арктике нефти возрастет до 90 млн тонн и более, против 60 млн тонн добываемых сейчас. Замминистра энергетики также отметил, что при всём этом запасы арктической нефти составляют 22% от общих российских.
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