Энергетика

Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 19:15

Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%

Доля "арктической" нефти, от общей добычи в России, к 2035 году вырастет до 26%
Источник: DixiNews
#нефть

#добыча

#россия
Мурманск, 15 Ноября - DIXINEWS.

Доля нефти, добываемой Россией в арктической зоне, к 2035 году вырастет с 17 до 26%. Такое заявление сделал первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер в рамках сессии Петербургского международного экономического форума, который прошел в Мурманске.

"К 2035 году доля добываемой в Арктике нефти вырастет до 26%", - заявил Текслер.

В абсолютных же цифрах объем добываемой в Арктике нефти возрастет до 90 млн тонн и более, против 60 млн тонн добываемых сейчас. Замминистра энергетики также отметил, что при всём этом запасы арктической нефти составляют 22% от общих российских.

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