Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%

Сбербанк России несколько повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в текущем году, теперь он должен составить 1,8%. Об этом Александр Морозов - зампред правления Сбербанка, высказался в ходе телефонной конференции. "Мы ожидаем рост ВВП на 1,8% до конца года", - отметил Морозов.

Напомним, что ранее представители Сбербанка прогнозировали рост ВВП за 2017 год на уровне не привышающем 1,7%.

Кроме того, Сбербанком был сделан и положительный прогноз по инфляции, которая в 2017 году снизится до 3%.