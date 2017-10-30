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Алексей Мирный
15 Ноября, 2017 18:04
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%
Рост ВВП России в прогнозе Сбербанка составит 1,8%.
Источник: DixiNews
Москва, 15 Ноября - DIXINEWS.
Сбербанк России несколько повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в текущем году, теперь он должен составить 1,8%. Об этом Александр Морозов - зампред правления Сбербанка, высказался в ходе телефонной конференции. "Мы ожидаем рост ВВП на 1,8% до конца года", - отметил Морозов.
Напомним, что ранее представители Сбербанка прогнозировали рост ВВП за 2017 год на уровне не привышающем 1,7%.
Кроме того, Сбербанком был сделан и положительный прогноз по инфляции, которая в 2017 году снизится до 3%.
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