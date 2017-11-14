Эксперт: вакцинация против гриппа у метро - для галочки Минздрава

Корреспондент ИА DixiNews пообщался с Анатолием Ивановичем Ушаковым - председателем Комитета по контролю качества НП ОЦДС БРИКС, который рассказал о "подводных камнях" современной российской медицины.

Не так давно Анатолием Ивановичем Ушаковым, на полях Межрегионального промышленного форума, был зачитан доклад "Об основных направлениях разрешения проблем лекарственного обеспечения в системе национального здравоохранения и ветеринарии", в котором поднялся ряд важных проблем фармацевтической отрасли России.

Эксперт отмечает: "Что касается Роспотребнадзора, а конкретно - его службы Госсанэпиднадзора, то массовые вспышки инфекционных заболеваний, явно свидетельствуют об их неспособности бороться даже со случайными вспышками инфекции. Не может не удивлять тот факт, что, как и в прошлом 2016, так и в этом году, не смотря на возможные негативные последствия, продолжается массовая вакцинация от гриппа всех желающих у станций московского метрополитена. При этом медицинское сообщество относится к этим действиям Минздрава и чиновников от здравоохранения столицы прямо таки со стоическим спокойствием. В связи с этим думается, что это спокойствие медицинского сообщества и чиновников можно реально объяснить только тем, что используемая вакцина никакого реального воздействия на людей не оказывает и негативной реакции организма, вообще не может быть и вся компания по вакцинации населения имеет своей целью постановку, ещё одной галочки в отчетах. При организации подобной работы в СССР такие действия не могли проводиться, даже на животных".