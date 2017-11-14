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Алексей Мирный
14 Ноября, 2017 18:05
РБК: Mail.Ru может вложить капитал в такси "Везет"
РБК: Mail.Ru может вложить капитал в такси "Везет".
Автор фото: Валерий Шарифулин
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.
Группа компаний такси "Везет" в данный момент ведет переговоры о привлечении крупных инвестиций. Такую информацию разместили в издании РБК, ссылаясь на слова партнера акционера группы компаний UFG Private Equity Артура Акопьяна, а также других осведомленных источников.
Один из упомянутых собеседников агентства назвал интернет-компанию Mail.Ru Group основным претендентом на основную долю такси-сервиса.
Интересно отметить, что представители компаний и пресс-службы комментировать данную информацию отказываются. Судя по всему, они ожидают завершения переговоров.
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