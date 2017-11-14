КНДР упростила визовый режим для россиян

КНДР сделала процесс выдачи виз для российских туристов более простым. Теперь рассмотрение заявок для виз займет не более двух дней. Такую информацию сообщили в пресс-службе туристической фирмы NKorean в понедельник.

"Северная Корея упростила получение виз для российских туристов. Теперь срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1-2 дня", - сказали в данной компании. Также здесь отметили, что в минувшем году выдача разрешений на въезд для граждан России занимала 20 дней в среднем.

Подчеркивается, что уже за 2017 года туристический поток из России в КНДР "вырос не менее чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".