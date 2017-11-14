Экономика

Алексей Мирный
14 Ноября, 2017 16:01

ЕС до конца 2017 года начнёт контроль над офшорами

Пьер Московиси - еврокомиссар по вопросам экономики и финансов.
Источник: EPA-EFE
#налоги

#ЕвроСоюз

#офшор
За рубежом, 14 Ноября - DIXINEWS.

Евросоюз работает над новой системой, призванной контролировать и регулировать "финансовых посредников", то есть офшоров. До конца 2017 года здесь намерены предоставит список стран, являющихся офшорными зонами.

В таких странах коммерческие компании, а также частные лица проводят финансовую деятельность, тем самым избегая национального налогообложения. Такое заявление сделал Пьер Московиси - еврокомиссар по вопросам экономики и финансов выступая в итальянской ТВ-программе "Report".

"Мы обещали подготовить "черный список", так называемых, налоговых раев до конца 2017 года. ЕС будет строг к тем, кто этого заслуживает, - отметил Московиси, - в настоящий момент отслеживаются 90 стран, и если они не хотят попасть в этот список, они должны принять все установленные ЕС правила".

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