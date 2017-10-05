ЦБ РФ: майнинг криптовалют должен облагаться налогами

Майнинг, или фармление криптовалют, как деятельность юридических лиц, а также частных предпринимателей, должен облагаться налогами. Данную мысль высказала Ольга Скоробогатова - первый зампред ЦБ России выступая на телеканале "Россия 24".

"Мы считаем, что это вид деятельности, и как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение, - отметила Скоробогатова. - Мы имеем в виду юридических лиц и частных предпринимателей, которые таким видом деятельности хотели бы заниматься".

Напомним, в данный момент дискуссия вокруг криптовалют набирает обороты. Возникает целый пласт законодательных и экономических вопросов, которые необходимо решить в свете данной перспективной финансовой системы.