Финансы

Алексей Мирный
14 Ноября, 2017 14:33

ЦБ РФ: майнинг криптовалют должен облагаться налогами

ЦБ РФ: майнинг криптовалют должен облагаться налогами.
Источник: DixiNews
#банк

#криптовалюты

#валюта
Москва, 14 Ноября - DIXINEWS.

Майнинг, или фармление криптовалют, как деятельность юридических лиц, а также частных предпринимателей, должен облагаться налогами. Данную мысль высказала Ольга Скоробогатова - первый зампред ЦБ России выступая на телеканале "Россия 24".

"Мы считаем, что это вид деятельности, и как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение, - отметила Скоробогатова. - Мы имеем в виду юридических лиц и частных предпринимателей, которые таким видом деятельности хотели бы заниматься".

Напомним, в данный момент дискуссия вокруг криптовалют набирает обороты. Возникает целый пласт законодательных и экономических вопросов, которые необходимо решить в свете данной перспективной финансовой системы.

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