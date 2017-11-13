ФАС проверит информацию о том подорожает ли шампанское к Новому году

ФАС проверит информацию о том подорожает ли шампанское к Новому году.

ФАС (Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.) намерена осуществить проверку, действительно ли соответствует информация о прогнозируемом росте цен на шампанское объективным тенденциям.

Это заявили в понедельник сотрудники пресс-службы антимонопольного ведомства.

Напомним, что перед этим в тот же понедельник в газете "Известия" была размещена информация о том, что Российская ассоциация экспертов рынка ретейла и Национальная торговая ассоциация ожидают некоторого подорожания шампанского и игристых вин примерно к Новому году. Например, по данным издания, цена на очень популярное в России "Советское шампанское" может вырасти на 10-15%.