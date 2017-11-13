Медведев высказался по поводу продажи лекарств в интернете

Не так давно стало известно, что Госдума готовит новый масштабный законопроект, согласно которому некоторые лекарства можно будет покупать через интернет, что раньше было невозможно.

Исполнительный власти также заинтересованы в новых возможностях, которые открываются при создании соответствующего законодательства. Так премьер-министр Дмитрий Медведев, высказался по данному поводу.

"Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в Сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной розничной торговли", - сказал он.