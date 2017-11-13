Экономика

Алексей Мирный
13 Ноября, 2017 21:07

Медведев высказался по поводу продажи лекарств в интернете

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Источник: DixiNews
#интернет

#лекарства

#Медведев
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Не так давно стало известно, что Госдума готовит новый масштабный законопроект, согласно которому некоторые лекарства можно будет покупать через интернет, что раньше было невозможно.

Исполнительный власти также заинтересованы в новых возможностях, которые открываются при создании соответствующего законодательства. Так премьер-министр Дмитрий Медведев, высказался по данному поводу.

"Лекарства, которые покупаются по интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в Сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной розничной торговли", - сказал он.

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