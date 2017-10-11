Финансы

Алексей Мирный
13 Ноября, 2017 22:05

Курс Bitcoin обрушился почти на 30%

Курс Bitcoin обрушился почти на 30%.
Источник: DixiNews
#криптовалюты

#валюта

#Bitcoin
Москва, 13 Ноября - DIXINEWS.

Курс криптовалюты Биткоин сегодня в понедельник упал сразу на 28,89% от показателя своего исторического максимума, который был установлен 8 ноября. На данный момент его цена составляет 5,605 долларов США.

Такие данные приводит Bloomberg. В период своего максимального значения, достигнутого несколько дней назад, цена его составила 7,882 доллара. Как отмечают специалисты, падение курса данной криптовалюты связано со спекулянты сейчас переводят деньги в Bitcoin Cash, который с минувшей пятницы подорожал на 40%.

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