Курс Bitcoin обрушился почти на 30%

Курс криптовалюты Биткоин сегодня в понедельник упал сразу на 28,89% от показателя своего исторического максимума, который был установлен 8 ноября. На данный момент его цена составляет 5,605 долларов США.

Такие данные приводит Bloomberg. В период своего максимального значения, достигнутого несколько дней назад, цена его составила 7,882 доллара. Как отмечают специалисты, падение курса данной криптовалюты связано со спекулянты сейчас переводят деньги в Bitcoin Cash, который с минувшей пятницы подорожал на 40%.