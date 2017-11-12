Энергетика

Алексей Мирный
12 Ноября, 2017 19:07

Китай завершил вторую нитку нефтепровода для поставок российской нефти

Китай завершил вторую нитку нефтепровода для поставок российской нефти.
Источник: AP Photo
#строительство

#нефть

#сотрудничество
Китай, 12 Ноября - DIXINEWS.

CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация - прим. ред.) в это воскресенье завершила последние работы на второй нитке нефтепровода Мохэ - Дацин. Уже 1 января 2018 года по ней начнутся поставки нефти из России в рамках международного проекта "Сковородино - Мохэ - Дацин".

Такую формацию сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV - прим. ред.).

Длина трубопровода превышает 940 км, по нему планируется поставлять до 30 млн тонн нефти в год, что практически вдвое больше, чем раньше.

"Теперь нам предстоит внимательно протестировать оборудование и функционирование всей системы в целом, необходимо проверить множество параметров, а также провести серию подготовительных работ к запуску", - сказал замглавы проекта по запуску второй нитки Дин Хэмин.

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