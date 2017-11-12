В ХМАО презентовали для Сирии проект переработки леса и дикоросов

Группа резидентов технопарка в ХМАО (Ханты-Мансийском автономном округе - прим. ред.) представила для депутатов Народного совета Сирии свои новые проекты из области переработки леса и дикоросов. Встреча состоялась в рамках форума "Югра многонациональная".

Как сообщили представители пресс-службы правительства данного округа, ХМАО стал первым российским регионом, который посетили парламентарии из Сирии.

"В Технопарке высоких технологий состоялось заседание круглого стола "Перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Сирийской Арабской Республикой". Предприниматели продемонстрировали гостям свои возможности в области переработки леса и дикоросов", - отмечается в пресс-релизе.