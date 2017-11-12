Технологии и наука

Алексей Мирный
12 Ноября, 2017 20:01

ОАЭ и Россия совместно создадут новый самолёт на базе МС-21-400

Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001.
Автор фото: AndreyIKT
Источник: russianplanes.net
#авиация

#самолёт

#ОАЭ
Москва, 12 Ноября - DIXINEWS.

ОАЭ вместе с Россией намерены в ближайшем будущем разработать новый гражданский самолет на базе нашего МС-21-400. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Dubai Airshow 2017.

"Они хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много, - отметил Чемезов в ходе интерьвью. - Кстати, с наследным принцем в Объединённых Арабских Эмиратов в том числе и на эту тему говорили".

По его словам, в скором времени будет создана специальная рабочая группа для совместной работы над самолетом, создаваемым на базе МС-21-400. Российская модификация данного среднемагистрального воздушного судна способна поднимать до 250 пассажиров. О будущих характеристиках нового самолёта для ОАЭ пока не сообщается.

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