Экономика

Алексей Мирный
12 Ноября, 2017 18:04

Гонконг и АСЕАН заключили соглашение о свободной торговле

Участники 11-го Восточноазиатского саммита.
Источник: AP Photo
#договор

#Филиппины

#Гонконг
За рубежом, 12 Ноября - DIXINEWS.

Сегодня в воскресенье между АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - прим. ред.) и Гонконгом, который является специальным административным районом КНР, подписано важное Соглашение о свободной торговле.

Подписание состоялась в Маниле. Данный документ упростит таможенные, а также технические и санитарные преграды, что позволит повысить масштабы двухсторонней торговли.

"Соглашение откроет больше возможностей для стран АСЕАН, поскольку обеспечивает более широкий доступ на рынок [Гонконга] для нашей продукции и стимулирует устойчивый поток прямых иностранных инвестиций", - сообщил Рамон Лопес - министр торговли и промышленности Филиппин, которые председательствуют в этом году в АСЕАН.

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