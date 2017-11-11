Транспорт

Алексей Мирный
11 Ноября, 2017 23:01

На новом ледоколе "Федор Ушаков" подняли государственный флаг

Ледокольное судно "Федор Ушаков".
Автор фото: Лев Федосеев
#корабль

#нефть

#флот
Мурманск, 11 Ноября - DIXINEWS.

Торжественная церемония на которой прошло поднятие государственного флага России на вновь построеном ледоколе "Федор Ушаков" состоялась в субботу в Мурманске. Судно сразу же направится к месту своей постоянного базирования - в Охотское море.

"Федор Ушаков" построен по заказу корпорации "Совкомфлот" и предназначен для обеспечения крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2". Сообщили об этом сегодня в пресс-службе компании.

"Это новое многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ. Оно совершило плановый технический заход в порт Мурманск по пути к месту своей постоянной работы на шельфе острова Сахалин. После "Федор Ушаков" выйдет в свой первый коммерческий рейс по Северному морскому пути (СМП)", - рассказали в "Совкомфлоте".

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