На новом ледоколе "Федор Ушаков" подняли государственный флаг

Торжественная церемония на которой прошло поднятие государственного флага России на вновь построеном ледоколе "Федор Ушаков" состоялась в субботу в Мурманске. Судно сразу же направится к месту своей постоянного базирования - в Охотское море.

"Федор Ушаков" построен по заказу корпорации "Совкомфлот" и предназначен для обеспечения крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2". Сообщили об этом сегодня в пресс-службе компании.

"Это новое многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ. Оно совершило плановый технический заход в порт Мурманск по пути к месту своей постоянной работы на шельфе острова Сахалин. После "Федор Ушаков" выйдет в свой первый коммерческий рейс по Северному морскому пути (СМП)", - рассказали в "Совкомфлоте".