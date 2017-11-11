ЛНР начнёт добывать золото в 2018 году

Луганская народная республика (ЛНР - прим. ред) намерена в 2018 году начать первую промышленную разработку месторождения золотой руды. Такое заявление сделал лидер Республики Игорь Плотницкий.

"Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей республики. Оно и не будет сверхприбыльным, но прибыль там все равно будет, но это и такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи", - сказал Глава.

Пригодное к добычи месторождение золотоносной руды, по словам Луганского информационного центра, располагается у села Бобриково Антрацитовского района. Учитывая, что горнодобывающая наука и технологии на Донбассе очень развиты, сомнений в возможность добыть золото у экспертов нет, однако, как и упомянул сам Плотницкий, драгоценный метал будет не слишком окупаться.