Финансы

Алексей Мирный
11 Ноября, 2017 22:02

Сбербанк либо фармит криптовалюты, либо разрабатывает ИИ

Источник: DixiNews
#криптовалюты

#сбербанк

#технологии
Москва, 11 Ноября - DIXINEWS.

Сбербанк России приобретал на видеокарты в большом количествах для оснащения лаборатории по изучению искусственного интеллекта. Это может временно создать некоторый дефицит на рынке.

Об этом Александр Ведяхин - сообщил старший вице-президент Сбербанка на конференции в Москве.

"Мы должны извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта. Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили", - отметил он.

Многие эксперты высказываются о том, что Сбербанк проводит работы по фарму криптовалют, что вполне логично, учитывая современные тенденции.

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