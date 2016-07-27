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Алексей Мирный
11 Ноября, 2017 22:02
Сбербанк либо фармит криптовалюты, либо разрабатывает ИИ
Источник: DixiNews
Москва, 11 Ноября - DIXINEWS.
Сбербанк России приобретал на видеокарты в большом количествах для оснащения лаборатории по изучению искусственного интеллекта. Это может временно создать некоторый дефицит на рынке.
Об этом Александр Ведяхин - сообщил старший вице-президент Сбербанка на конференции в Москве.
"Мы должны извиниться за тот некоторый дефицит на рынке видеокарточек, который произошел в последнее время, потому что это мы их скупили для лаборатории искусственного интеллекта. Но скоро все появится, потому что мы свою потребность удовлетворили", - отметил он.
Многие эксперты высказываются о том, что Сбербанк проводит работы по фарму криптовалют, что вполне логично, учитывая современные тенденции.
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