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Алексей Мирный
10 Ноября, 2017 17:12

В Соликамске пройдет Чемпионат России по интеллектуальным играм

В Соликамске пройдет Чемпионат России по интеллектуальным играм.
Источник: DixiNews
#чемпионат

#интеллектуальныеигры

#Пермь
Пермский край, 10 Ноября - DIXINEWS.

За два дня 30 лучших команд - интеллектуалов со всей России сыграют сразу шесть игр в нашем городе. Причем четыре из них были придуманы именно на нашей земле. Фестиваль будет проходить 25 и 26 ноября.

Все игры, кроме одной будут сыграны в ДК "Бумажник". Игра "Своим умом" пройдет в МАОУ "СОШ №16".

Как отмечает заместитель начальника управления культуры администрации города Соликамска Анастасия Чащихина: "идея проведения Чемпионата появилась еще в конце прошлого года и нам очень приятно, что наконец-то мы можем воплотить её жизнь".

Специально приглашенным гостем Чемпионата России по интеллектуальным играм станет Павел Шевченко, основатель и руководитель краевого клуба интеллектуальных игр "Гиперборей", директор "Центра развития одаренности", член золотой дюжины телепрограммы "Своя игра", создатель барной викторины "Интеллектуальная кухня".

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