В Соликамске пройдет Чемпионат России по интеллектуальным играм

За два дня 30 лучших команд - интеллектуалов со всей России сыграют сразу шесть игр в нашем городе. Причем четыре из них были придуманы именно на нашей земле. Фестиваль будет проходить 25 и 26 ноября.

Все игры, кроме одной будут сыграны в ДК "Бумажник". Игра "Своим умом" пройдет в МАОУ "СОШ №16".

Как отмечает заместитель начальника управления культуры администрации города Соликамска Анастасия Чащихина: "идея проведения Чемпионата появилась еще в конце прошлого года и нам очень приятно, что наконец-то мы можем воплотить её жизнь".

Специально приглашенным гостем Чемпионата России по интеллектуальным играм станет Павел Шевченко, основатель и руководитель краевого клуба интеллектуальных игр "Гиперборей", директор "Центра развития одаренности", член золотой дюжины телепрограммы "Своя игра", создатель барной викторины "Интеллектуальная кухня".