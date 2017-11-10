Транспорт

Алексей Мирный
10 Ноября, 2017 16:04

РЖД обязали установить кондиционеры и биотуалеты в поездах

Пассажирские перевозки по железной дороге.
Источник: DixiNews
#РЖД

#закон

#АнтимонопольнаяСлужба
Москва, 10 Ноября - DIXINEWS.

Противостояние РЖД и Антимонопольной службы продолжаются. Теперь ОАО "Российские железные дороги" обязали установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования.

Данное предусмотрено в соответствии с поведенческими условиями, которые выданы Федеральной антимонопольной службой (ФАС - прим. ред.). Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства "в связи с решением о нулевой индексации тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2018 год".

Напомним, что в последнее время разыгрался некий конфликт между Федеральной антимонопольной службой и ОАО "Российские железные дороги", возникший на фоне взаимного нежелания обоих сторон идти на уступки.

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