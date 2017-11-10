РЖД обязали установить кондиционеры и биотуалеты в поездах

Противостояние РЖД и Антимонопольной службы продолжаются. Теперь ОАО "Российские железные дороги" обязали установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования.

Данное предусмотрено в соответствии с поведенческими условиями, которые выданы Федеральной антимонопольной службой (ФАС - прим. ред.). Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства "в связи с решением о нулевой индексации тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2018 год".

Напомним, что в последнее время разыгрался некий конфликт между Федеральной антимонопольной службой и ОАО "Российские железные дороги", возникший на фоне взаимного нежелания обоих сторон идти на уступки.