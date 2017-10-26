Экономика

Алексей Мирный
10 Ноября, 2017 15:04

Минэкономразвития опубликовал картину инфляции за октябрь

Минэкономразвития
Источник: DixiNews
#статистика

#инфляция

#Минэкономразвития
Москва, 10 Ноября - DIXINEWS.

В октябре замедление годовой инфляции продолжилось. По итогам октября годовая инфляция снизилась до 2,7% г/г с 3,0% г/г в сентябре, как и прогнозировало Минэкономразвития России.

"При этом в терминах последовательных приростов произошло ожидаемое ускорение инфляции. После снижения цен на 0,1% м/м в сентябре их рост в октябре составил 0,2% м/м. Основной вклад в ускорение инфляции за месяц внес сезонный рост цен на огурцы и помидоры. В результате цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,7% м/м в октябре после снижения на 6,9% м/м месяцем ранее", - сообщается в документах Минэкономразвития.

Одновременно небольшое ускорение инфляции в терминах последовательных приростов с учетом коррекции на сезонность произошло и в сегменте продовольственных товаров, за исключением плодоовощной продукции, (рыбопродукты, сыр, яйца, сахар) после низких темпов роста за период с начала года.

По итогам октября 2017 года количество субъектов Российской Федерации с инфляцией (за годовой период) на уровне либо ниже целевого таргета Банка России возросло до 82 (в августе – 80), тем самым обновив рекорд за все время наблюдения.

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