Власть

Алексей Мирный
10 Ноября, 2017 12:01

Госдума намерена принять закон о СМИ-иноагентах в ответ на давление США

Госдума России.
Источник: DixiNews
#США

#СМИ

#закон
Москва, 10 Ноября - DIXINEWS.

Госдума рассматривает возможность принять закон о СМИ - иностранных агентах как ответ на требование госаппарата США зарегистрироваться в качестве иноагента российские СМИ. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер палаты Петр Толстой.

"Да, именно об этом идет речь", - отметил парламентарий, - "Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы, исходя из закона 1938 года об иностранных агентах", - сказал Толстой.

Напомним, что некоторые отечественные средства массовой информации на протяжении некоторого времени оказались под давлением властей США. Так к РТ предъявили претензии и необходимость особой регистрации как иностранного агента.

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