О людях

Алексей Мирный
10 Ноября, 2017 11:03

Михаил Задорнов умер сегодня приняв покаяние

Михаил Задорнов.
Автор фото: Александр Саверкин
Источник: ТАСС
#церковь

#православие

#Задорнов
Москва, 10 Ноября - DIXINEWS.

Умер знаменитый отечественный сатирик и публицист Михаил Николаевич Задорнов. Известно, что не так давно, ожидая скорую кончину, он совершил один из важнейших поступков в своей жизни.

"Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни", - говорится в сообщении "Известий".

В интервью RT, народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил сообщение, добавив, что Задорнов умер вечером в четверг 9 октября. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался", - рассказал Иосиф Кобзон.

Задорнов, известный своими заигрываниями с языческой культурой и даже популяризацией её, совсем недавно, видимо предполагая скорую смерть, решился на исповедь и возврат к православной вере. "Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы", - писал несколько дней назад протоиерей Андрей Никонов в своём Instagram.

Напомним, что в октябре прошлого года Задорнов в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о своём "серьезнейшем недуге" и необходимом курсе химиотерапии, который он проходил затем в Европе.

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