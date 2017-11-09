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Алексей Мирный
9 Ноября, 2017 15:03
Total выходит на второе место в мире по производству газа
Total выходит на второе место в мире по производству газа.
Источник: DixiNews
За рубежом, 09 Ноября - DIXINEWS.
Total - крупнейшая французская нефтяная корпорация не так давно отчиталась о том, что приобрела СПГ-активы компании Engie, занятой в сфере энергетики. Стоимость контракта составила $1,49 млрд. Об этом на сайте корпорации сообщили в среду.
По словам Патрика Пуянне - главы Total, данная сделка может позволить корпорации к 2020 году начать оперировать около 40 млн тонн СПГ в год, при этом заняв долю в 10% на мировом рынке. И, таким образом, стать вторым производителем сжиженного газа в мире. Также отмечено, что данная сделка позволит Total увеличить присутствие в США.
Окончательное заключение сделки намечено на середину 2018 года.
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