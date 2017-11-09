Total выходит на второе место в мире по производству газа

Total - крупнейшая французская нефтяная корпорация не так давно отчиталась о том, что приобрела СПГ-активы компании Engie, занятой в сфере энергетики. Стоимость контракта составила $1,49 млрд. Об этом на сайте корпорации сообщили в среду.

По словам Патрика Пуянне - главы Total, данная сделка может позволить корпорации к 2020 году начать оперировать около 40 млн тонн СПГ в год, при этом заняв долю в 10% на мировом рынке. И, таким образом, стать вторым производителем сжиженного газа в мире. Также отмечено, что данная сделка позволит Total увеличить присутствие в США.

Окончательное заключение сделки намечено на середину 2018 года.