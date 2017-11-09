Финансы

Алексей Мирный
9 Ноября, 2017 14:05

"Газпрому" понадобился кредит на €700 миллионов

"Газпром".
Автор фото: Петр Ковалев
#газпром

#кредиты

#деньги
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.

"Газпром" подписал с банком Unicredit кредитное соглашение на сумму в €700 миллионов евро. Срок займа рассчитан на пять лет, за которые нефтегазовый гигант обязуется выплатить данные средства. Куда будут направлены деньги, значится в новом бюджете "Газпрома".

Данная информация поступила в пресс-релизе "Газпрома". Сообщается, что средства будут направлены на общекорпоративные цели. Согласно обновлённой редакции бюджета компании на 2017 год, финансовые заимствования составят немногим меньше 300 млрд рублей.

Долг компании за первые 2 квартала 2017 года вырос на 19% и достиг 2,29 трлн рублей по результатам на 30 июня. Рост долгового показателя связан с увеличением суммы займов и уменьшением остатка денежных средств.

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