Росстат опубликовал индекс потребительских цен

В октябре 2017 года индекс потребительских цен во всех регионах Российской Федерации составил 100,2%, а с начала текущего года - 101,9%. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

В сравнении с прошлогодними показателями, на октябрь 2016г. это значение равнялось 100,4%, а за весь год – 104,5%.

Сообщается, что в октябре "в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,4% и более. В Ставропольском крае и Смоленской области (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,4% и 1,3% соответственно), а также в Сахалинской области (за счет подорожания непродовольственных товаров на 1,2%) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6%".

Также ИА DixiNews приводит таблицу индекса потребительских цен по различным популярным товарам народного потребления.