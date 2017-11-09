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Алексей Мирный
9 Ноября, 2017 13:09
Росстат опубликовал индекс потребительских цен
Росстат.
Источник: DixiNews
Москва, 09 Ноября - DIXINEWS.
В октябре 2017 года индекс потребительских цен во всех регионах Российской Федерации составил 100,2%, а с начала текущего года - 101,9%. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.
В сравнении с прошлогодними показателями, на октябрь 2016г. это значение равнялось 100,4%, а за весь год – 104,5%.
Также ИА DixiNews приводит таблицу индекса потребительских цен по различным популярным товарам народного потребления.
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