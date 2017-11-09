Япония проведёт в России семинары по улучшению производительности труда

Максим Орешкин - Министр экономического развития России в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме провел встречу со своим коллегой Хиросигэ Сэко - Министром экономики, торговли и промышленности Японии.

В ходе взаимодействия в области цифровой экономики и улучшения производительности труда, министры смогли обсудить план на будущий год. Сюда вошло проведение различных семинаров, тренингов, стажировок, а также бизнес-миссий. Первая из запланирована уже на февраль 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития России.

"Это время до мая нужно эффективно использовать, и что касается плана сотрудничества, надо добавить новые направления, насытить содержанием, а также добавить новые цели, например, повышение производительности труда... Было подписано более ста коммерческих документов, около 40% уже дошли до подписания контрактов", – отметил Хиросигэ Сэко, комментируя тот факт, что в следующем мае будет открыт год Японии и России.

"За 8 месяцев рост товарооборота составил 17%", - такую оценку дал Орешкин динамике российско-японского экономического сотрудничества.