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София Познышева
8 Ноября, 2017 20:12
Аналитики назвали профессии, которые в будущем окажутся не востребованы
Аналитическое исследование.
Источник: dixinews.ru
Российская Федерация, 08 Ноября - DIXINEWS.
Международные компании выпустили аналитическое исследование «Россия-2025: от кадров к талантам», где рассмотрели перспективы развития российского рынка труда на ближайшие семь лет, а также назвали профессии, которые выйдут в авангард и которые уйдут в прошлое.
Авторство над статьёй принадлежит компаниям The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures. Согласно данным, приведённым в исследовании, в ближайшем будущем рынок труда потребует притока специалистов, способных к аналитическому мышлению и выполнению творческой работы. Профессии же, требующие формального подхода, станут стремительно терять популярность: более десяти миллионов человек могут лишиться работы вследствие этого.
Специалисты уверены, что для того, чтобы в будущем российский рынок труда был «уравновешен», необходим системный подход к реформированию образования, развитию человеческого капитала, а также системы переквалификации.
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