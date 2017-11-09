Аналитики назвали профессии, которые в будущем окажутся не востребованы

Международные компании выпустили аналитическое исследование «Россия-2025: от кадров к талантам», где рассмотрели перспективы развития российского рынка труда на ближайшие семь лет, а также назвали профессии, которые выйдут в авангард и которые уйдут в прошлое.

Авторство над статьёй принадлежит компаниям The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures. Согласно данным, приведённым в исследовании, в ближайшем будущем рынок труда потребует притока специалистов, способных к аналитическому мышлению и выполнению творческой работы. Профессии же, требующие формального подхода, станут стремительно терять популярность: более десяти миллионов человек могут лишиться работы вследствие этого.

Специалисты уверены, что для того, чтобы в будущем российский рынок труда был «уравновешен», необходим системный подход к реформированию образования, развитию человеческого капитала, а также системы переквалификации.