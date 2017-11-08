Промышленность

Алексей Мирный
8 Ноября, 2017 16:58

Доля гражданской продукции предприятий ОПК достигла 17%

Доля гражданской продукции предприятий ОПК достигла 17%.
Источник: DixiNews
#производство

#вооружения

#ОПК
, 08 Ноября - DIXINEWS.

Предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ред) России в доле производства гражданской продукции достигли уровня в районе 17%, что является весьма показательным фактом конверсии военного производства.

Об этом сообщил в среду Денис Мантуров - министр промышленности и торговли России.

"В настоящее время доля гражданской продукции в общем объеме выпуска организаций ОПК составляет 17%. Сейчас в основной пул Минпромторга входят уже более 170 проектов по диверсификации ОПК, запланированных к реализации в ближайшие четыре-пять лет. Только от Ростеха, Росатома и Роскосмоса мы получили более 110 конкретных проектных предложений, связанных с выпуском гражданской продукции", - отметил Мантуров.

Напомним, по заданию Президента Владимира Путина к 2030 году поля гражданской продукции выпускаемой предприятиями ОПК должна оставлять до 50%.

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